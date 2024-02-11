«القاهرة الإخبارية»: مهرجان بغداد ميلاد كبير في عالم السينما

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «افتتاح مهرجان بغداد السينمائي في دورته الأولى بمشاركة دولية واسعة».

وأشار التقرير إلى أن مهرجان بغداد السينمائي في دورته الأولى يولد كبيرا من ناحية التنظيم وجودة الأفلام وأفكارها، وحتى طريقة صناعتها، إذ يجرى عرض 16 فيلما روائيا بمشاركة دولية وعربية.

وقال إحسان دعدوش، ممثل عراقي: «هذا اليوم مميز جدا، لأن هذا المهرجان ليس محليا لكنه عربي، شاركت فيه أغلب الدول العربية، وتنوع هذا المهرجان من أفلام قصيرة وأفلام طويلة وأفلام أنيميشن وهناك فضاءات فنية، إذ جرى إنتاج 10 أفلام قصيرة لمخرجين عراقيين مهمين، وسط مشاركة كبيرة من فناني العراق ومؤلفين عراقيين».

المشاركة الدولية تضمنت أفلاما روائية

وأوضح التقرير أن المشاركة الدولية تضمنت أفلاما روائية وأفلاما قصيرة تنافس للفوز، أسوة بالأفلام العراقية التي صُنعت خصيصا للمهرجان.

وأعربت الفنانة نهال عنبر عن سعادتها بمشاركة عدد كبير من الدول العربية في المهرجان، قائلة: «العراق بلد عريق وله تراث وباع كبير في الثقافة، وسعيدة جدا به وبتلاقي الفنانين العرب ببعض».