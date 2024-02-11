لرعاية 5 ملايين مواطن.. «تحيا مصر» يطلق قوافل «أبواب الخير» في المحافظات

أطلق صندوق «تحيا مصر» قوافل مبادرة «أبواب الخير» لتوفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية، استعدادا لاستقبال شهر رمضان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بمختلف أنحاء مصر.

استراتيجية الصندوق

قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن مبادرة أبواب الخير تجسد استراتيجية الصندوق في تعزيز دور المسؤولية المجتمعية، وحشد جهود مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعكس أيضًا روح التكاتف وقيم الخير والعطاء بين المواطنين وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمع.

وأكد أنه يجرى إطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير تباعًا إلى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن أولى قوافل المبادرة انطلقت اليوم إلى محافظات القاهرة والجيزة وقنا والأقصر وأسوان.

وأضاف أن مبادرة أبواب الخير تستهدف توفير نحو مليون كرتونة، بما يعادل اثنا عشرَ ألْفًا وثلاثمائة طن تقْريبًا من المواد الغذائية الجافة، لتحصل كل أسرة على كرتونة قوامها 12 كيلو وتحتوي على 5 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، و 2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم، لتصل إلى الأسر الأولى بالرعاية اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، إذ جرى تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى كل المستحقين في كل القرى والنجوع خاصة في المناطق النائية بأنحاء الجمهورية.

مبادرة أبواب الخير

وجاءت المبادرة بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قطاعات التنمية المستدامة بالبنوك والشركات، وأكثر من 100مؤسسة من المؤسسات المجتمع المدني وعلي رأسهم وبيت الزكاة والصدقات المصري، حياة كريمة، الأورمان، مصر الخير، الجمعية الشرعية، اشرقت الخيرية، تحسين أوضاع المرأة، صلاح الدين، البر والتقوى، شباب النيل، خير دمياط وعدد من الجمعيات القاعدية بالمحافظات.

وأشار إلى أن دور الصندوق شهد نقلة نوعية في انجازاته خلال العشر سنوات الماضية، من خلال خبرات متراكمة اكتسبها من تنفيذ العديد من المبادرات في مختلف المجالات، ليصبح مصدر إلهام للعديد من المهتمين بشأن الإنسانية والعمل الخيري.

جاء ذلك بحضور وزير التنمية المحلية هشام آمنة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، واللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، والدكتور مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية، والدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب، ونخبة من قيادات البنوك ورجال الأعمال والشخصيات العامة.