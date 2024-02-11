صندوق تحيا مصر يطلق قوافل «أبواب الخير» لرعاية 5 ملايين مواطن في القرى

يستعد صندوق تحيا مصر لإطلاق قوافل «أبواب الخير» التي تستهدف الوصول إلى 5 ملايين مواطن في القرى والنجوع، وتستمر حتى شهر رمضان، لتوزيع السلع الغذائية على المواطنين الأولى بالرعاية.

وقال هشام خليفة مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، لـ«الوطن»، إن قوافل «أبواب الخير» تتجه اليوم إلى 5 محافظات هي: «القاهرة، الجيزة، قنا، الأقصر وأسوان»، موضحًا أنَّ الكرتونة الواحدة تضم 12 كيلو جراما من المواد الغذائية.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود صندوق تحيا مصر، لدعم الفئات الأولى بالرعاية للعام الرابع على التوالي، بالتعاون مع المجتمع المدني، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، ولفيف من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.