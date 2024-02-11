«قوى عاملة النواب» تناقش صرف العلاوة الجديدة وزيادة المعاشات أول مارس

تناقش لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتبكير موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

زيادة الدخل الشهري

ونصت القوانين على تبكير الصرف وتنفيذه خلال شهر مارس المقبل بدلا من يونيو المقبل وقبل شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع 1000 جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، و1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)، و1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).

وتأتي القوانين بتكبير العلاوات وزيادة المعاشات والمرتبات والمنحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف الزيادات قبل رمضان.