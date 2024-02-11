تصدير ملح وصودا كاوية وتفريغ فحم بمواني المنطقة الاقتصادية في بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان اليوم، استمرار شحن خام الكلينكر والملح والصودا الكاوية وتفريغ فحم ورخام بمواني شرق وغرب بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تصدير 48 ألف طن كلينكر إلى كوت ديفوار

وأوضح بيان المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل السفينة «K. RUBY» القادمة من تركيا، لشحن 48 ألف طن من خام الكلينكر والتصدير إلى كوت ديفوار المستورد الأول للخام عبر الميناء.

كما وصل الميناء السفينة «ALGOMA VALOUR» القادمة من تركيا، وذلك لشحن 55 الف طن ملح وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن مستكملة رحلتها البحرية إلى أمريكا.

كما انتهت السفينة «NIKKEI PROGRESSO»، القادمة من أمريكا، من لتفريغ 47500 طن فحم بنظام السحب المباشر حيث يستخدم كوقود بديل فى صناعة الأسمنت، مع اتخاذ إدارة الميناء اتباع وتطبيق إجراءات السلامة البيئية لمعايير جودة الهواء.

شحن 5750 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

على جانب آخر، استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة «MG DERIN» القادمة من تركيا وذلك لشحن 5750 طن صودا كاوية.

كما استقبل الميناء السفينة «PRINCESS HANNA»، وذلك لتفريغ 7585 طن رخام لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا.

وفى هذا الصدد، تتخذ إدارة مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.