تصدير كلينكر وصودا كاوية وتفريغ فحم وسيارات بمواني قناة السويس

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الأحد، طفرة كبيرة في شحن خام الكلينكر والصودا الكاوية وتفريغ فحم وسيارات بمواني شرق وغرب بورسعيد.

تصدير 45 ألف طن خام الكلينكر إلى لبنان

واستقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة LMZ PHOEBE القادمة من الإسكندرية لشحن 45 ألف طن من خام الكلينكر والتصدير إلى لبنان.

تفريغ 77 ألف طن فحم بنظام السحب المباشر

كما وصلت السفينة HORUS القادمة من تركيا، وذلك لتفريغ 77 ألف طن من الفحم بنظام السحب المباشر حيث يستخدم كوقود بديل في صناعة الأسمنت، مع التزام إدارة الميناء باتباع وتطبيق إجراءات السلامة البيئية لمعايير جودة الهواء.

شحن 3150 طن صودا كاوية لتركيا

وشهد ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية، نشاطاً ملحوظاً في حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة DICIE DENIZ لشحن 3150 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا، كما استقبل الميناء سفينة الرورو العملاقة HAE SHIN القادمة من ميناء العقبة لتفريغ 2408 سيارات لذوي الهمم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها في المخازن المخصصة لها تمهيدًا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى سنغافورة.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.