إحالة 122 عاملا بقطاع الصحة في الشرقية للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة 122 عاملا بالمنشآت الصحية المختلفة، للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم، والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وشكل عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية، للمرورعلى المنشآت الصحية بمراكز الزقازيق وفاقوس ومشتول السوق، لمتابعة سير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

تفاصيل إحالة 122 من العاملين بقطاع الصحة في الشرقية للتحقيق

وأسفرت عن الآتي، وجاءت جميع الإجراءات بسبب التغيب وعدم الحضور:

- عدم حضور 11 من العاملين بمقر عيادة الجلدية والجزام بالزقازيق، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

- عدم حضور 96 من العاملين بمقر مستشفى الصدر في الزقازيق، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

- عدم تواجد 3 من العاملين بمقر المركز الطبي في قرية كفر إبراش التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق البيطرية، و2 آخرين.

- عدم تواجد 1 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية كفر إبراش التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق، و7 آخرين.

- عدم تواجد 1 من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية أكياد البحرية التابعة للإدارة الصحية بفاقوس، و5 آخرين.

- عدم تواجد 7 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية أكياد البحرية التابعة للإدارة الصحية بفاقوس.

- عدم تواجد 3 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية دوامة التابعة للإدارة الصحية بفاقوس.