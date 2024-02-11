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محافظ قنا ومساعد وزير الصحة يتفقدان مشروع إنشاء مستشفى الرمد

كتب:

رجب آدم
12:44 م | الأحد 11 فبراير 2024
مستشفى الرمد بقنا

مستشفى الرمد بقنا

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والوفد المرافق له، مشروع إحلال وتجديد مستشفى الرمد بمدينة قنا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة، لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، كأحد مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مستشفى الرمد في قنا

ومن جانبه، أوضح محافظ قنا أن مستشفى الرمد تقع على مساحة 4428 مترا مربعا، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 160 مليون جنيه، فضلا عن تجهيز المستشفى بجميع الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم خدماتها التخصصية لأهالي المحافظة بعد توقف عن العمل منذ عام 2015.

خدمات طبية متقدمة

وأضاف أن إعادة إحلال وتجديد مستشفى الرمد خطوة جادة نحو تقديم خدمة طبية متكاملة كونه المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمة الرمد وجراحة الوجه والفكين لأبناء المحافظة.

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