«مفيش حكومة».. مسؤول إسرائيلي يصف نتنياهو بـ«الأبكم والأعمى والأصم»

يواصل مسؤولو الاحتلال الإسرائيلي رفضهم لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وآخرهم موشيه دافيدوفيتش، رئيس مجلس مستوطنات الجليل الأعلى «آشر»، الذي خرج لمهاجمة نتنياهو في برنامج إذاعي إسرائيلي، رافضا ما وصفه بحالة من عدم اليقين في المستوطنات الشمالية قائلا إن نتنياهو: «هو مثل الأبكم والأعمى والأصم، ينظر بنظرة فارغة»، وفقا لصحيفة معاريف العبرية.

وعلق دافيدوفيتش، «إذا كانت هناك جملة واحدة مبتذلة أكررها لرئيس الوزراء ومجلس وزراء الدفاع ووزرائه، هذه الجملة بأكملها: سيدي رئيس الوزراء، ماذا عن عالم عدم اليقين الذي نعيش فيه؟»، وتابع «وجواب رئيس الوزراء مثل الأبكم الأعمى الأصم ينظر بعين فارغة ولا رد ولا إجابة».

نتنياهو أبكم أعمى أصم

وأضاف: «عندما التقينا نظر إلي وأومأ برأسه وقال هل نحن مستعدون؟»، ولكن لماذا نستعد أن يبقى المستوطنون خارج المستوطنات حتى نهاية العام الدراسي، مشيرا إلى أن المستوطنات تم إخلاؤها بالكامل والآن يقومون بإخلاء المستوطنين من الفندق، ثم في فندق غابة الكرمل والآن أبلغه الرئيس التنفيذي بأنه سيفتح الفندق لعامة الناس.

ثم سُئل دافيدوفيتش عن الموعد المفترض لإخلاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، فأجاب: «في نهاية شهر فبراير، خلال أسبوعين، من المفترض أن يتم الإخلاء دون وجهة».

مسؤول إسرائيلي: لا حكومة.. لا يوجد حاكم في إسرائيل

وتابع تعليقا على ما يحدث قائلا: «لا حكومة، لا يوجد حاكم في إسرائيل، إذا لم تدرك الحكومة الإسرائيلية أنها تقول للناس من ناحية سوف تستمرون في التهجير، ومن ناحية أخرى لن تمتد إلى الفنادق، أبلغ وزير التربية والتعليم لنا في مجلس الوزراء أن نظام تعليم أطفالكم الذين تم إجلاؤهم سيستمر خارج أسوار مدارسهم حتى نهاية العام، فلماذا نظام آخر من المفترض أن يندرج مع نظام التعليم، نظام الفنادق للذين تم إجلاؤهم.

وفي النهاية قال: «لقد التقينا بالقائد العام، وحصلنا على نظرة شاملة عن أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي ذلك اليوم كانت هناك أحداث أخرى من هذا القبيل وغيرها منسوبة إلى الجيش الاحتلال في لبنان».

وتابع: «أنا أفهم شيئًا واحدًا، وهو ضرورة البحث عن أي طريقة لتحقيق السلام لسكاننا والأمن الذي سيمكنهم من العودة إلى منازلهم، والحكومة الإسرائيلية تتحدث عن تسوية سياسية لن تأتي بالحل، فمن المستحيل إعادة السكان، وفي هذا التنافر الذي نعيشه، لا تعطي الحكومة أي منظور».