عبدالله السناوي: نتنياهو يراوغ في صفقة الأسرى ويواجه نوع من الارتباك السياسي

أكد عبدالله السناوي، الكاتب الصحفي، أنه لا يجب التعويل على الموقف الأمريكي لوقف المجزرة التي تقوم بها إسرائيل في غزة والنية للاجتياح في رفح الفلسطينية، موضحًا أن هذا الاجتياح يضر بالأمن القومي المصري بسبب العديد من الأسباب، ومنها وضع مصر في موقف مٌحرج للغاية في حالة فرار الفلسطينيين إلى سيناء بالشكل الذي يٌنذر بضياع القضية الفلسطينية.

وأشاد «السناوي»، خلال لقاءه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع عبر فضائية «سي بي سي»، بتلويح مصر تعليق اتفاقية كامب ديفيد، لافتا إلى أنه من الصعب أن يتم تطبيق حل الدولتين، بسبب رفض إسرائيل من جهة، وأن الدولة الفلسطينية لن يكون لها أي مقومات وسلطات من جهة أخرى، موضحًا أنه في حالة ذلك فسوف تتحول كنموذج للضفة الغربية.

وأضاف «السناوي»، أن الرفض المصري الحاسم والواضح ضد التحرك الإسرائيلي تجاه رفح الفلسطينية هو الحل الأمثل للرد على المزاعم الإسرائيلية، مؤكدًا أن النصر المطلق بالنسبة لنتنياهو هو تهجير الفلسطينيين من غزة لسيناء وحدوث نكبة ثانية، مؤكدًا أن نتنياهو يراوغ في صفقة الأسرى ويواجه نوع من الارتباك السياسي.

وتابع «السناوي»، أن جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي كانت لها التأثير والمصداقية في اللجوء لمحكمة العدل الدولية، بسبب تجربتها الملهمة في العالم وقدرتها على مواجهة الفصل العنصري الذي عانت منه لسنوات.