احتجاجات في تل أبيب.. ومستوطنون يطالبون برحيل نتنياهو وعودة المحتجزين

أغلق متظاهرون الطرق في تل أبيب، وطالبوا بالإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بينما دعا البعض لإجراء انتخابات مبكرة والإطاحة بـ بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

تفاصيل مظاهرات تل أبيب

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، قد نظمت مظاهرات في تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع ورحوفوت ورعنانا وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد، مع تعثر الوصول إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ سار المتظاهرون في شوارع تل أبيب بينما حاولت عناصر الشرطة إخلاء الشارع وابعاد المتظاهرين نحو الجوانب.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال 7 متظاهرين من المستوطنيين الإسرائيليين بعد أن قام بعضهم بإغلاق جزء من طريق أيالون السريع المتجه جنوبا وإشعال النيران فيه، كما ذكرت شرطة دولة الاحتلال أن خمسة متظاهرين آخرين على الأقل تلقوا غرامات بسبب عرقلة حركة المرور.

دعوات للإطاحة بنتنياهو

وقالت المؤسسة المشاركة لمنتدى عائلات المحتجزين: «قبل عدة أسابيع، لم يكن بإمكاننا أن نتخيل أنه سينُظر إلى الرهائن باعتبارهم من اليسار وإلى الجنود باعتبارهم من اليمين»، فيما اتخذت المظاهرة في الأسبوع الماضي منحى حزبيا حيث اتهم المتحدثون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتجنب التوصل إلى اتفاق لأنه يخشى من أن يؤدي ذلك إلى إسقاط حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.

وأفادت تقارير عدة بحسب الصحيفة الإسرائيلية، أن الفصائل الفلسطينية طالبت بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة والإفراج عن مئات المحتجزين الفلسطينيين الذين يقضون عقوبات، من بين العديد من المطالب الأخرى المتعلقة بالمساعدات وإعادة إعمار غزة، فيما قالت إسرائيل إن أي مطالبة بإنهاء الحرب لن تكون مقبولة.