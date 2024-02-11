أول تعليق من عصام خليل بعد تعيينه في مجلس الشيوخ: وسام على صدري

تحدث الدكتور عصام خليل رئيس حزب «المصريين الأحرار»، عن تعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ، بدلًا من سامح عاشور الذي تقدم باستقالته من المجلس خلال الفترة الماضية، لخوض انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب.

وقال «خليل» لـ«الوطن»: «قرار الرئيس السيسي، بتعييني، وسام على صدري، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، ويكون دخولي إضافة لمجلس السيوخ، ونقدم ما في صالح الوطن».

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: «أهدي هذا التشريف إلى أمي».

وكان الموت غيب والدة عصام خليل، قبل تعيينه عضوا في مجلس الشيوخ، بأيام.