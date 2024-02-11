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أول تعليق من عصام خليل بعد تعيينه في مجلس الشيوخ: وسام على صدري

كتب:

محمد أباظة
03:08 م | الأحد 11 فبراير 2024
عصام خليل

عصام خليل

تحدث الدكتور عصام خليل رئيس حزب «المصريين الأحرار»، عن تعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ، بدلًا من سامح عاشور الذي تقدم باستقالته من المجلس خلال الفترة الماضية، لخوض انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب.

وقال «خليل» لـ«الوطن»: «قرار الرئيس السيسي، بتعييني، وسام على صدري، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، ويكون دخولي إضافة لمجلس السيوخ، ونقدم ما في صالح الوطن».

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: «أهدي هذا التشريف إلى أمي».

وكان الموت غيب والدة عصام خليل، قبل تعيينه عضوا في مجلس الشيوخ، بأيام.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.