عصام خليل يتابع غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة

يُتابع الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، التجهيزات الأخيرة لاستكمال غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومسار أعمال الحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها الحزب لدعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

مؤتمر حكاية وطن

كما أصدر رئيس الحزب تكليفات للمركز الإعلامي ووحدة المتابعة بغرفة العمليات للعمل علي صياغة مبسطة لكافة التقارير والأرقام الصادرة عن مؤتمر حكاية وطن، والتي تجمع نجاحات تكاد توصف بالإعجاز لتصبح في صورة سلسة الوصول للمواطنين البسطاء.

كما عرضت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب، أخر مستجدات التحرك وفق التقارير الواردة من المحافظات ومجريات التوكيلات، واستمارات الانضمام لحملة الحزب والتي تشهد إقبالا حافلا.

حملات التوعية وطرق الأبواب

وشدد على ضرورة تكثيف التحرك وصولا لكافة النجوع، وطرق الأبواب للتوعية والنقاش مع المواطنين وتوضيح الحقائق والرد علي الشائعات، وأولويات العمل علي التوسع الإعلامي في التوعية من خلال كافة منصات الحزب المتاحة.