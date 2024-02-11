انتقادات أوروبية لتصريحات ترامب حول حلف الناتو والدفاع عن أوكرانيا

وجه مسؤولان أوروبيان اليوم انتقادات حادة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك عقب تصريحاته المثيرة للجدل حول عدم حماية حلفاء الناتو الذين لا يدفعون ما يكفي من خطر روسي محتمل، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

بريتون: لا يكننا قلب عملة معدنية بشأن أمننا

وسُئل مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي تييري بريتون في مقابلة تلفزيونية مع «ال سي ال» عن تصريحات ترامب أمس، والذي من المرجح أن يكون المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام، ليقول «بريتون»: «لا يمكننا قلب عملة معدنية بشأن أمننا كل أربع سنوات اعتمادًا على هذه الانتخابات أو تلك، أي الانتخابات الرئاسية الأمريكية»، مضيفًا أن قادة الاتحاد الأوروبي فهموا أن الكتلة بحاجة إلى تعزيز إنفاقها العسكري وقدراتها، و«شعار الناتو» واحد للجميع، الكل من أجل واحد هو التزام ملموس.

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي «X» المعروفة سابقًا باسم «تويتر»: «لا توجد حملة انتخابية هي ذريعة للعب بأمن التحالف».

معاهدة الناتو

ولم يرد المسؤولون في مقر الناتو في بروكسل على الفور على طلب للتعليق، وتحتوي معاهدة الناتو على بند يضمن الدفاع المتبادل للدول الأعضاء إذا تعرض أحدهم للهجوم.

وقال ترامب خلال تجمع في مدينة كونواي بولاية ساوث كارولينا إنه قد أجبر حلف شمال الأطلسي على دفع المزيد من التكاليف، وأشار إلى أن الناتو كان مفلسًا حتى تدخلت إدارته، موضحا أنه أكد على جميع الدول الأعضاء بضرورة دفع حصتها المناسبة، وعندما جرى توجيه السؤال إليه بشأن استمرار الحماية في حال عدم الدفع، أكد أنه لن يستمر في تقديم الدعم، وأشار إلى أن الدول الأعضاء لم تصدق هذا الرد.

وأضاف ترامب أنه تعامل مع رد فعل رئيس دولة كبيرة، حيث سأله إذا لم يتم دفع المبالغ المستحقة وتعرضت دولته لهجوم من قبل روسيا، هل ستقوم بحمايتها؟ فأجاب ترامب بأنه لن يقوم بذلك، وأنه في الواقع يشجعهم على القيام بما يرونه مناسبًا، وأكد على أهمية دفع المستحقات المالية، وأشار إلى أنه بعد هذا التصريح تدفقت الأموال المستحقة.