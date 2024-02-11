ترامب: إذا فزت بالرئاسة سأحقق أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ أمريكا

خرج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تجمع انتخابي ينتقد قوانين الهجرة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مادي لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

ترحيل واسع للمهاجرين

وذكر ترامب بحسب موقع «فوكس نيوز» الأمريكي أنه يرحب برفض مشروع قانون الهجرة إذا تم انتخابه وسيقوم بـ«عملية ترحيل» ضخمة من اليوم الأول في منصبه في البيت الأبيض، قائلا إن حزبه الجمهوري نجح في تعطيل خطط بايدن لإصلاح قانون الهجرة، متابعا: «سأنفذ أكبر عملية ترحيل وطنية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ليس لدينا خيار».

ترامب يهدد

وأوضح ترامب، أيضا أنه سيشجع دولة روسيا على فعل ما تريده ضد أي دولة في حلف شمال الأطلسي لا تدفع ما يكفي من النسب المقرر للدول الموجودة في الحلف المكون لمواجهة التوسع الروسي منذ الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي الذي انهار في عام 1991 والولايات المتحدة الأمريكية.

الناتو كان مصابا بالإفلاس

وأشار ترامب إلى أن الناتو كان مٌصابا بالإفلاس حتى عندما حضر إلى الحكم، مبينا أنهم سيدفعون من أجل حمايتهم لأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تحمي غير القادرين على الدفع وستجعل روسيا تتعامل معهم بالشكل الذي تريده ولن تحمي الولايات المتحدة الأمريكية أي دولة لا تدفع وهذا دفع الدول إلى العودة إلى دفع الأموال مرة أخرى.