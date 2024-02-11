حدث ليلا.. ترامب يهدد بأكبر عملية ترحيل جماعية ومرض غامض يرعب إسرائيل

وقع أمس في مختلف أنحاء العالم أحداث مختلف وكذلك في جمهورية مصر العربية سواء على المستوى الرياضي أو السياسي أو الفني، لكن ما هي أبرز هذه الأحداث؟.

مقتل جندي إسرائيل بسبب غامض وتل أبيب تعتقل 7 أشخاص

توفى جندي تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد إصابته بالتهاب بكتيري مجهول احتار الأطباء الإسرائيليين فيه بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في الوقت الذي اعتقلت السلطات الإسرائيلية 7 أشخاص أثناء احتجاجهم أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمطالبته حكومته بالرحيل، وسرعة إعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

لص يسرق 20 حمامة في العراق

لجأ لص غير محترف لسرقة 20 حمامة و300 ألف دينار في محافظة ذي قار، جنوب غرب العراق في قارة آسيا.

ترامب يتحدث عن أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ أمريكا

صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي له بأنه سيعمل على تنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية إذا فاز في انتخابات الرئاسة المقرر لها نهاية العام الجاري 2024، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه سيجعل روسيا تفعل ما تريده مع أي دولة عضو في حلف الناتو ولا تدفع نصيبها.

الكاتب عمر طاهر يتعرض لوعكة صحية

نشر الكاتب عمر طاهر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تدوينة يشير فيها تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى، طالبا الجميع بالدعاء له.

صاحب الأرض يفوز في نهائي آسيا.. ونظيره الإفريقي ينتظر

فازت دولة قطر أمس ببطولة كأس آسيا في مباراة نهائية بـ 3 أهداف مقابل هدف على الأردن في نهائي عربي خالص في البطولة المقامة في قطر صاحبة الأرض، فيما تسعى دولة ساحل العاجل «كوت ديفوار»، للفوز بنهائي بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستلعبه اليوم الأحد أمام دولة نيجيريا «النسور» وترغب الأولى في تحقيق البطولة الثالثة في تاريخها والثانية تريد تحقيق البطولة الرابعة.