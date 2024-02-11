مستوطنون إسرائيليون يرشقون المركبات الفلسطينية بالحجارة والغاز المسيل للدموع

قال مراقب حقوق الإنسان الإسرائيلي، ييش دين، إن نحو 15 مستوطنا إسرائيليا رشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة بالقرب من قرية بيزاريا بالضفة الغربية شمال غرب نابلس قبل فترة وجيزة، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وفي إحدى الحالات، حطم المستوطنون الزجاج الأمامي لسيارة ورشوا السائق الفلسطيني بالغاز المسيل للدموع، بحسب صحيفة «هآرتس» العبرية، مضيفة أن السائق نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

عدد الشهداء يتخطى 28 ألفً

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 28179 شهيدًا و67784 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا، و173 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.