وزير لبناني سابق: الفصائل أجبرت إسرائيل على إخلاء 150 ألف مستوطن في الشمال

قال وزير خارجية لبنان السابق عدنان منصور، إنّه حتى الآن لا يمكن القول بأن رقعة العمليات العسكرية توسعت إلى ما هو أبعد مما يحدث، لأنها إذا ما توسعت فإن ذلك الأمر يعني اندلاع مواجهة شاملة لا يستطيع أحد ان يتوقع نتائجها السلبية، مشيرًا إلى أن الفصائل الفلسطينية استطاعت إجبار العدو الإسرائيلي على إخلاء أكثر من 150 ألف مستوطن إسرائيلي في الشمال.

أضاف «منصور»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ ما يجري اليوم، تكرار لما يحدث منذ السابع من أكتوبر الماضي، فهناك عمليات عسكرية بين الفعل ورد الفعل على الجبهة اللبنانية الفلسطينية، ولم تتوقف العمليات يوما.

وتابع وزير خارجية لبنان السابق: «نعلم أن العدو الإسرائيلي ينفذ اعتداءات والفصائل ترد على هذه الاعتداءات من خلال قصفها لمواقع عسكرية واستخبارية وغير ذلك من الأمور الفلسطينية».