القوات الأوكرانية تقتل 930 جنديا روسيًا وتدمر 12 دبابة و14 مدرعة و18 مسيرة

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أوديسا، إن بيان وزارة الدفاع الأوكراني، أشار إلى أن القوات الأوكرانية قامت بقتل أكثر من 930 جنديا روسيًا، وتدمير 12 دبابة و14 مدرعة نقل جند، إضافة إلى 16 منشأة تابعة للمنصات الدفاعية الروسية على طول خط الجبهة الجنوبي والشرقي من الأراضي الأوكرانية خال الـ24 ساعة الماضية.

الأزمة الروسية الأوكرانية

أضاف «مناف» خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد ببرنامج «جولة المراسلين»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قائد وحدة العمليات الخاصة تافريا، أعلن أن الروس يريدون الاستيلاء على الطريق اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تمكنت بالفعل من قطع طرق استراتيجية داخل المنطقة، والآن تسيطر على 18% من منطقة افدييفكا.

القوات المسلحة الأوكرانية

وتابع بأن القوات الأوكرانية وعلى لسان رئيس الأركان العامة الأوكرانية أناتولي بارغيليفيتش، تفتقر للمعدات العسكرية والذخيرة، ما جعل هناك تباطؤ في العمليات القتالية والدفاعية.

وأكمل: «يوم أمس استهدفت القوات الروسية، بنحو 45 طائرة من الطائرات المسيرة، كل الأرجاء الغربية والشمالية والجنوبية من الأراضي الأوكرانية، وقامت الدفاعات الجوية الأوكرانية في منطقة ميكولايف بإسقاط مالا يقل عن 18 مسيرة، وذلك على لسان حاكم مدينة ميكولايف».