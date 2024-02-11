تطورات أزمة أوكرانيا.. سيناتور أمريكي: مشروع قانون المساعدات لكييف إهانة

شهدت الأزمة المندلعة بين أوكرانيا وروسية منذ 24 فبراير من العام 2022، تطورات مٌتلاحقة، خلال الساعات القليلة الماضية، كان من أهمها تصريحات السيناتور أمريكي حول مشروع قانون أمريكي حول مساعدات «واشنطن» لأوكرانيا.

وصف السيناتور الجمهوري الأمريكي، عن ولاية كنتاكي، راند بول، مشروع قانون المساعدات إلى أوكرانيا، بالإهانة المباشرة لكل أمريكي، موضحا عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن مشروع القانون الذي لا يزال يٌناقش، يتضمن تخصيص 300 مليون دولار لحماية الحدود الأوكرانية، مٌتجاهلاً الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، التي تشهد هجمة غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال بول، إن مشروع قانون المساعدات يخصص 60 مليار دولار لنظام معروف بفساده، على حد وصفه.

سياسي فرنسي: مقابلة بوتين مع كارلسون وجعت ضربة لحلفاء «كييف»

وفي فرنسا، قال زعيم «حركة الوطنيون» فلوريان فيليبو، إن مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أثارت ذعرا بين مؤيدي حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مضيفا عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، إن عالمهم يٌدمر، ووجهت المقابلة ضربة شديدة لحلفاء أوكرانيا.

وفي تعليق على مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع تاكر كارلسون الصحفي الأمريكي، مقدم البرامج السابق على شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، التي استغرقت ساعتين و7 دقائق، اعتبر الفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، في مقال بعنوان: «تاكر وبوتين ونهاية العالم»، نشرته مجلة «أركتوس» وفق لقناة «العربية» الإخبارية، أن كل شيء يتجه نحو استخدام الأسلحة النووية، وربما تدمير البشرية.

فيلسوف روسي: ترامب من بين وجوه الثورة الأمريكية

ووصف دوجين، كل من رئيس الإدارة الأمريكية السابق دونالد ترامب، وتاكر كارلسون، والملياردير الأمريكي، مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مالك منصة إكس «تويتر سابقا»، إيلون ماسك، وحاكم ولاية تكساس جريج أبوت، بوجوه الثورة الأمريكية التي تلوح في الأفق.

وكان تقرير روبرت هور المدعي العام الخاص بقضية وثائق الرئيس الأمريكي جو بايدن «81 عاما» السرية، الذي ذكر أنه يُعاني من مشاكل في الذاكرة أثار غضب الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، وفق لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

مبادرة البحر الأسود كانت إنسانية

من جانبه، قال مندوب «روسيا الاتحادية» الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده لا ترى حتى الآن آفاقا وظروفا مواتية لاستئناف «صفقة الحبوب»، مشيرًا إلى أن مبادرة البحر الأسود كانت إنسانية لكنها سرعان ما تم استخدامها لأغراض تجارية.

وأوضح نيبينزيا، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، أنه بدلا من تقديم المساعدة إلى البلدان الأكثر احتياجا، تم تنفيذ «صفقة الحبوب» على نحو يخدم المصالح الأوكرانية ودول الاتحاد الأوروبي، وكانت الدول المستفيدة هي الدول الغربية المزدهرة.