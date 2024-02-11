بعد تسجيل الاستمارة.. موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 سيتم إعلانه خلال مارس المقبل، بعد الانتهاء منه واعتماده رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنّه سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين «علمي وأدبي» فور اعتماده مباشرة من وزير التعليم، ومن المقرر أن يبدأ يوم 22 يونيو 2024، على أن يتم مراعاة مواعيد امتحانات الطلاب من الشعبتين.

ووجّه المصدر، طلاب الصف الثالث الثانوي، بسرعة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وتسليم الأوراق المطلوبة للاستمارة الإلكترونية للمدارس.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد عقد امتحانات الثانوية العامة وتسليم الاستمارة الإلكترونية للمدارس وآخر موعد لها، كما يلي.

- آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس 22 فبراير المقبل.

- بدء تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد الموافق 11 فبراير المقبل.

- آخر موعد لتسليم الطلاب الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 29 فبراير.

- عقد امتحان عام الشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي للدور الأول اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 يونيو.

ـ عقد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.