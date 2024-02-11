«التعليم» توجّه باستمرار مجموعات الدعم وتفعيل الغياب الإلكتروني

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وحسن سير العام الدراسي.

وفي مستهل اللقاء، وجّه الوزير الشكر للمحافظ والقيادات التعليمية في المحافظة على الجهود المبذولة لضبط العملية التعليمية، خاصة امتحانات الشهادة الإعدادية.

حزمة مميزة من المواد التعليمية

وفي إطار الإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية بالمحافظة، قال الوزير إنّه في ضوء توفير جميع مصادر التعلم التي تساعد الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم، وتقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية تقدم شرحًا متميزًا للمناهج الدراسية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، أعلنت الوزارة إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الإلكتروني مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى أنّ المواد التعليمية والتدريبية تتضمن المفاهيم الرئيسية بشكل مبسط يسهم في تأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، كما حرصت الوزارة على تدريب الطلاب على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج، حيث تتنوع الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بجميع مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق.

وفي هذا الإطار، ثمّن الوزير جهود العاملين في الإدارة المركزية لتطوير المناهج ومديري عموم الإدارات لتنمية المواد الدراسية، لإعداد المواد والتدريبات الإلكترونية لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، موجّهًا مديري الإدارات التعليمية ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة بتعريف الطلاب بالمواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة في مختلف المدارس لمساعدتهم على التحصيل الدراسي.

تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي

وأكد الوزير مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، من خلال اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين والمشهورين للتدريس بها، كما سمحت الوزارة بحرية اختيار الطلاب للمعلمين.

وأشار الوزير إلى أنّه بالنسبة للقنوات التعليمية، جرى الاستعانة بأفضل المدرسين على مستوى الجمهورية في قنوات مدرستنا 1 و2 و3، والتي يتم الاستفادة منها في حصص المشاهدة، مشددًا على إعلان جداولها داخل المدرسة لتعظيم استفادة الطلاب منها.

وتابع الوزير التشديد على الإجراءات التي تحافظ على انضباط العملية التعليمية، وبينها تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، مؤكدًا أنّه لا تراخٍ مع رصد أي غياب للطلاب في المدارس، ويجب العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، فضلًا عن أهمية انتظام المعلمين في الحضور.