«التعليم» تجري جولات مفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القائمين على المتابعة بالوزارة والمديريات بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي، لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس، مؤكدًا أنه سيجري بجولات مفاجئة خلال الفترة المقبلة لمختلف المحافظات لمتابعة انتظام سير للدراسة.

جولات مفاجئة علي المدارس

وأكد الوزير خلال اجتماعه مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت تحسين أجور المعلمين تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالمعلمين وملف التعليم باعتباره على رأس أولويات الدولة المصرية.

وفي إطار سد العجز في أعداد المعلمين، أشار الوزير إلى أنه أصبح هناك آلية لانتقاء المعلمين والتي اعتمدت على اختيار الأكفأ، واطمأن الوزير على تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم.. السنة الأولى في مدارسهم بمحافظة القليوبية.

وتابع الدكتور رضا حجازي أنه جرى إعلان مسابقة 30 ألف معلم جرى على مستوى كل مديرية، على أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة وفق احتياجها، وتعيينهم يمر بمراحل عديدة لضمان امتلاكهم للمهارات اللازمة للنجاح في دورهم المنوط بهم سواء التربوية أو التكنولوجية أو الثقافية وبما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة في الاختيار ووفقا لاحتياجات كل محافظة، بدءًا من اجتياز المتقدم لاختبارات التنظيم والإدارة في خمس مكونات وهي التخصص، والتربوي، والـICT والثقافة العامة، واللغة، ومرورًا بدورة التأهيل التربوى والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية بهدف تأهيلهم لمرحلة اجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيدًا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب وبالمنظومة التعليمية للدولة، مشددًا على أهمية إتمام المتدرب البرنامج التدريبى واجتياز التدريبات المكملة التي تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه.