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وزير التعليم يوجه المديريات بسرعة تسليم الكتب الدراسية للترم الثاني

كتب:

أميرة فكري
02:45 م | الأحد 11 فبراير 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة تسليم الكتب للطلاب خلال الأسبوع الجاري، موكداً خلال اجتماعه مع مديري الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية، تقديم كل سبل الدعم لمديري المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»، ونقل الخبرات إليهم ومتابعتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير بالمدارس، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

من جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة تبذل كل الجهود لتطوير العملية التعليمية، ويجري العمل على تهيئة المدارس والأبنية التعليمية والمناطق المحيطة بالمدارس، وكذلك العمل على خفض الكثافات بالمدارس.

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