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«التحالف الوطني» يستعد لإطلاق قافلة مساعدات جديدة لغزة

كتب:

يسرا البسيوني
04:16 م | الأحد 11 فبراير 2024
محمود فؤاد

محمود فؤاد

كشف محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن موقف المساعدات الإغاثية لغزة، مشيرا إلى أن التحالف ينظم قافلة تنطلق صباح الأربعاء المقبل، في حدود 500 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية، بطاطين، وألحفة الشتاء، خيام، مياه معدنية.

وأضاف عضو التحالف الوطني في تصريح لـ«الوطن»، أن الفوافل تصل الى قطاع غزة تباعا، مشيرا إلى أن الاحتياجات يجري تنسيقها بين الجهات المعنية في مصر، والهلال الأحمر الفلسطيني الذي يستلم المساعدات من خلال معبر رفح.

ونوه نائب رئيس جمعية الأورمان، بأن المساعدات المصرية المقدمة إلى غزة تمثل تقريبا 80‎%‎ من المساعدات التي تدخل القطاع، مشيرا إلى أن التحالف الوطني بمفرده، قدم نحو من 70‎%‎ من هذه المساعدات، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الكبرى.

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بقلم يسرا البسيوني