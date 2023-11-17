«خارجية الشيوخ»: مساعدات مصر لغزة حائط صد أمام مخططات الاحتلال الإسرائيلي

قال النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن مصر لم تبخل على الشعب الفلسطيني بأي مساعدة سواء سياسية أو مادية أو إنسانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف النائب: "إن الدولة المصرية بتوجيهات السيسي وقفت كحائط صد أمام المخططات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تهدف لفصله أو إعادة احتلاله وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين منه".

شاحنات المساعدات

ونوه "الصيرفي" في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إلى تسيير المئات من شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية والإغاثية لقطاع غزة، بتوجيهات الرئيس السيسي، مؤكدا أن ذلك دليل على الدعم التام من جانب مصر وبتوجيهات قيادتها للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في أزمته والتصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي أدى لسقوط آلاف الشهداء والجرحى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى حجم المساعدات المصرية الضخم الذي أعلنه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، لدعم الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى تسيير 377 شاحنة محملة بـ 6740 طن مساعدات، منها 238 شاحنة محملة بـ 4760 طن مساعدات غذائية، و78 شاحنة محملة بـ 1560 طن مساعدات طبية، كما شملت المساعدات 21 شاحنة محملة بـ 420 طن مساعدات إغاثية.

وأشاد "الصيرفي" بمشاركة مؤسسة حياة كريمة و32 كيانا من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونحو 6700 متطوع مصري، لتجهيز مئات شاحنات المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.

أولوية القضية الفلسطينية

وأوضح النائب أمين جابر الصيرفي، أن هذه المواقف تعبر بوضوح عن مدى أولوية القضية الفلسطينية، لدى الرئيس السيسي، الذي وضعها على رأس أولوياته في المحافل الدولية المختلفة ودعمها بكافة السبل، فضلا عن تصدي مصر منذ البداية للدفاع عن الشعب الفلسطيني وإدانة هذه الحرب الشرسة ضده.