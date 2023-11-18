تحيا مصر: إطلاق أكبر قافلة مساعدات لغزة منها 38 ألف عبوة لبن لحديثي الولادة

قال هشام خليفة مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، إنه منذ بدء الأزمة اللاإنسانية، وغير المسبوقة في قطاع غزة، وعلى مدار 4 أسابيع متواصلة، من العمل على مدار الساعة، أعد صندوق تحيا مصر، أكبر قافلة مساعدات إغاثية للأشقاء، في قطاع غزة، وأطلقت صباح اليوم.

«خليفة»: تحتوي على 2500 طن من المساعدات المتنوعة

أضاف «خليفة» خلال مداخلة، عبر قناة DMC، مع الإعلامية شيرين عفت، أن القافلة التي أطلقها صندوق تحيا مصر صباح اليوم، تحتوي على 2500 طن من المساعدات المتنوعة، تتضمن مجموعة كبيرة من التجهيزات والمستلزمات الطبية، وأكثر من 700 طن من المواد الغذائية الجافة، و888 طنا من المعلبات، ومئات الآلاف من العصائر والمشروبات، والملابس والأغطية والمنظفات، ومنتجات العناية الشخصية.

«خليفة»: وفرت مجموعة من المواد المستخدمة في عمليات التخدير

وتابع «خليفة»، وُفِّرَت مجموعة من المواد المستخدمة، في عمليات التخدير، وأكثر من 38 ألف عبوة لبن من الأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى الحفاضات.