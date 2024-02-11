نتنياهو يخالف القانون.. والنائبة العامة للاحتلال تحذر الحكومة

حذرت النائبة العامة بدولة الاحتلال الاسرائيلي غالي باهاراف ميارا، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته، من تكرار مخالفة القانون، مشيرة إلى أنه اتخذ قرارات مخالفة للقانون عدة مرات خلال الأسابيع الماضية، واصفة الوضع بأنه غياب «بنية تحتية مهنية وقانونية ملزمة»، في إشارة منها إلى الخلافات التي تعصف بالحكومة منذ مدّة.

تايمز أوف إسرائيل: النائبة العامة الإسرائيلية نبّهت حكومة نتنياهو من اتخاذ قرارات مخالفة للقانون

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأن النائبة العامة الإسرائيلية نبّهت حكومة نتنياهو، من اتخاذ قرارات مخالفة للقانون، خصوصا أن الأمر تكرر عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة، موجهة رسالتها إلى أعضاء بالحكومة.

وكانت ميار أُرسلت رسالتها في أعقاب عدة حالات لمخالفة القانون في الآونة الأخيرة، كما قدمت قرارات مهمة إلى الحكومة، للموافقة عليها خلال اجتماعاتها، وتقول إن كل ذلك جاء في ظل غياب بنية مهنية وقانونية ملزمة، أو حيث جرى الإعلان مسبقا عن وجود عائق قانوني أمامها، وفق قولها.