القاهرة الإخبارية: عدد الطائرات في سماء لبنان اليوم الأكبر منذ بدء التوترات مع إسرائيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن قرار رئيس الأركان الإسرائيلي بنقل فرقة مدرعة من غزة إلى حدود لبنان يعكس مدى التصعيد الذي وصلت إليه المعارك في الجنوب اللبناني والعمليات العسكرية هناك.

قصف إسرائيلي مكثف على لبنان

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أن عددا من البلدات اللبنانية الجنوبية شهدت منذ قليل قصفا إسرائيليا مكثفا سواء مدفعي أو غارات جوية، ربما كانت أشد غارة منذ قليل على بلدة شاهين في نطاق مدينة صور، ما أدى لاستهداف منزل بالقذائف والصواريخ من طائرة إسرائيلية أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، وفرق الإسعاف تجري حصرا على عدد الضحايا في هذا المبنى.

وأوضح أنه خلال عمل الإسعاف كان هناك قصف إسرائيلي مكثف في محيط المنزل، ما أدى إلى إثارة الذعر والرعب لدى فرق الإسعاف التي كانت تعمل على معرفة عدد الضحايا في هذا القصف الإسرائيلي.

تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع

ولفت إلى أن عددا من البلدات في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني شهدت قصفا إسرائيليا وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية ربما عدد الطائرات في السماء اللبنانية اليوم هو الأكبر من بداية التوترات على الحدود اللبنانية الجنوبية في 8 أكتوبر الماضي.