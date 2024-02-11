مراسلة «القاهرة الإخبارية»: أزمة ثقة كبيرة بين إدارة واشنطن وحكومة نتنياهو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في القدس المحتلة، إن هناك أزمة ثقة كبيرة ما بين إدارة واشنطن والحكومة الإسرائيلية منذ تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدارة هذه الحكومة مؤخرا، وتمثلت في عدم دعوته لزيارة البيت الأبيض، وتمادت هذه الانشقاقات والقطعية حتى اللحظة مع الحرب الأخيرة مع قطاع غزة.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أنه كانت هناك إملاءات من الجانب الأمريكي للجانب الإسرائيلي، ولكن في كل مرة إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل هذه الإيعازات الأمريكية، كان الحديث عن عدم إيذاء المدنيين، وخاصة فيما يتعلق بالممرات الآمنة أو حتى رفح الفلسطينية، إلا أن تل أبيب وكأنها تتحدى الإدارة الأمريكية من خلال قراراتها السياسية قبل العسكرية.

وأشارت إلى أن هذا يتمثل في البيان الذي صدر عن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي، والذي طلب فيها «نتنياهو» الجانب العسكري لإتمام خطة مزدوجة لإجلاء الفلسطينيين النازحين من رفح الفلسطينية، والحديث عن عملية عسكرية هناك للقضاء على 4 كتائب ما زالت تعمل هناك، وفق زعم الاحتلال الإسرائيلي.