أستاذ اقتصاد: أي تصعيد جديد في غزة يزيد من حدة الأزمات

أكد الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، كانت لها تأثيرات سلبية كثيرة على الاقتصاد العالمي.

تصعيد العمليات العسكرية في غزة يزيد الأزمة الاقتصادية

أوضح «عبدالعظيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حور محمد، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن تصعيد الأحداث والعمليات العسكرية في غزة، سيزيد من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية، وسيؤدي لارتفاع تكاليف الحياة وأزمات أخرى في سلاسل الإمداد، ومشكلات بالنقل البحري.

الحرب تسببت في تباطؤ معدلات النمو

أشار إلى أن هذه الحرب تسببت في تباطؤ معدلات النمو وزيادة البطالة وارتفاع التضخم، مشددًا على أن توسيع دائرة الحرب يزيد المشكلة صعوبة، والتصعيد ليس في صالح أي من الأطراف، لأنه سيزيد الأزمات تعقيدا، وسيؤدي إلى مزيد من الضحايا والأضرار.

وشدد على أنه لا بد أن يكون هناك دور أكثر إيجابية، خاصة من الدول الكبرى، للتأثير على إسرائيل ووقف هذه الحرب.