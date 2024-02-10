مسؤول أمريكي يعترف: ارتكبنا أخطاء فادحة في حرب غزة.. ونعتذر لعدم إدانة إسرائيل

اعترف جون فاينر، مساعد الرئيس الأمريكي جو بايدن في السياسية الخارجية، ونائب مستشار الأمن القومي، خلال اجتماع مغلق له مع أمريكيين من أصول عربية في ولاية «ميتشجان»، بأن إدارة «واشنطن» وقعت في الكثير من الأخطاء الفادحة فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة منذ بداية السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وأكد «فاينز» على أنه ليس لديه «أي ثقة» بشأن استعداد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لاتخاذ خطوات حقيقة بإقامة دولة فلسطينية خلال هذه الفترة، موضحا أن الولايات المتحدة لم تتصرف على النحو الصحيح لحماية آلاف الأرواح التي قصفها قوات الاحتلال، وفقا لما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز».

اعتراف مسؤول أمريكي بأخطاء «بايدن» في الحرب

عبر جون فينر، عن أسفه بسبب الأخطاء التي ارتكبتها إدارة الولايات المتحدة وعدم إدانتها للأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن واشنطن ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع في أقرب وقت ممكن، لحماية المدنيين من الجرائم الجماعية التي يتعرضون لها يوميًا.

مظاهرات أمريكية مناقضة للحرب في غزة

شهدت مدينة «ديربورن» الأمريكية، موجة واسعة من الاحتجاجات المناهضة للعنف الذي يتعرض له الأهالي في قطاع غزة، بسبب القصف المتواصل والانتهاكات غير الإنسانية التي يعيشها الأطفال والسيدات وكبار السن منذ 127 يوما، إذ وصلت أعداد الشهداء في غزة إلى أكثر من 27 ألف شهيد، بالإضافة إلى عدد كبير من المصابين والمفقودين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما وجه المتظاهرون عدد من الاتهامات إلى إدارة الرئيس الأمريكي «بايدن» بسبب دعمه لقوات الاحتلال الإسرائيلي طوال مدة الحرب، مطالبينه بوقف إطلاق النار والإقرار بوجود دولة فلسطينية حقيقية، لحماية المدنيين الأبرياء في القطاع، بالإضافة إلى محاكمة المتورطين في هذه المجازر البشرية.