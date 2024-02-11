«نقل النواب» تناقش المخطط الاستراتيجي لهيئة النقل النهري

ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، ماتم إنجازه من المخطط الاستراتيجي للهيئة العامة للنقل النهري، وذلك بحضور اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.

وخلال الاجتماع أكد النائب وحيد قرقر، أهمية دور قطاع النقل النهري، معلنا دعم اللجنة التام للنهوض بخدمات النقل النهري، وتعظيم قدرتها في نقل البضائع، بما يؤدي إلى تخفيف الضغط على الطرق والمحاور البرية العامة، وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة وسلامة تلك الطرق والمحاور لأطول فترة ممكنة، وبالتالي تعظيم الاستفادة من الجهود المبذولة من جانب الدولة في تطوير منظومة النقل بشكل عام.

كما أكدت اللجنة خلال الاجتماع ضرورة دمج خدمات قطاع النقل النهري ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط، للوصول إلى أفضل نولون لخدمات نقل البضائع، بالشكل الذي يدعم ويخفف من التكلفة النهائية للمنتجات المعروضة في الأسواق.

وحرصت اللجنة علي التعرف علي حجم التطور الذي تشهده الهيئة بعدما صدر القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يمقتضاه تم منح الهيئة، اختصاصات إضافية وولاية على بعض القطاعات يمكن من خلالهم تعظيم مخرجات هذا القطاع.

وتساءل النواب عن موعد تنفيذ خدمات متطورة بقطاع النقل النهري، مماثلة للخدمات التي تقدم في بعض الدول المتقدمة في ذلك القطاع.

دعم أعضاء اللجنة لمجهود الهيئة

وأكد أعضاء اللجنة دعمهم التام لجهود الهيئة، وأبدوا استعدادهم لمساندة الهيئة وتذليل أي عقبات قد تواجهها في تنفيذ خطة عملها.

ومن جانبه، استعرض اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع النقل النهري بمشاركة القطاع الخاص والتي من خلالها سيم إنشاء عدد من المواني الأهلية وتفعيل خدمات الأتوبيس النهري، بشكل حضاري، في العديد من محافظات الجمهورية.

كما استعرض مشروعات تطوير الأهوسة التي تقوم الهيئة بتنفيذها بما يضمن تعظيم الاستفادة من خدمات نقل البضائع، بطول المجرى الملاحي النهري.

وكذلك استعرض رئيس الهيئة، الخطوات التي تتم في مشروع تطوير ميناء شرق أسوان علي بحيرة ناصر وذلك بهدف ربطه بميناء وادي حلفا بالسودان ومواكبة الإمكانيات المتطورة، حيث تتجاوز تكلفة تطويره 190 مليون جنيه، وذلك لتسهيل عمليات وصول البضائع بين البلدين تمهيدا لوصولها لكافة إفريقيا من خلال ميناء شرق أسوان.

وتابع، أن ذلك بالإضافة إلى ما تقوم به الهيئة بصفة مستمرة من أعمال تكريك وتطهير بمجرى نهر النيل وروافده والترع الرئيسية التي تمثل محاور نقل هامة تخدم أقاليم الجمهورية.