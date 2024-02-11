حملة مكبرة لضبط الأسواق وإزالة الإشغالات بالإسكندرية

قادت المهندسة نهى خليفة، حملة مكبرة بوجود السيد عبد الكريم سكرتير عام الحي، والمهندس إسلام عودة مدير عام الإدارة العامة للتدخل السريع بالمحافظة، والرائد ياسر رجب رئيس وحدة المرافق بالحي، والتفتيش من قبل مسئولي كل من مفتش الأغذية، والرصد البيئي بالمحافظة، والطب البيطري لرفع الإشغالات، ومراقبة الأسواق.

تحصيل غرامات فورية

وأشارت خليفة، إلى أن الحملة استهدفت شارع الأهرام، والبوسنة القديمة، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة، وتحصيل 112 ألف جنيه غرامة فورية، وتحرير 16 إنذارا متنوع، 16 محضرا، كما قام مكتب مراقبة الأغذية بمنطقة الجمرك الطبية بسحب عينة من المواد الغذائية، وخلال الحملة تم العمل على توسعة الطريق أمام المارة وتحقيق السيولة المرورية، وإزالة والتحفظ على 71 حالة إشغال.