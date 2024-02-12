4 أشقاء يشتركون في مشروع لبيع «الوافل» بالمنوفية: «في كتف بعض» (صور)

منذ صغرهم كانوا كالأعمدة، يتكئون ويساندون بعضهم البعض، وبعد وصولهم لمرحلة الشباب تفرقوا لأسباب عديدة، منها العمل أو الزواج، وبعد رحلة قصيرة لم يجدوا سبيلا سوى العودة إلى التكاتف ووضع أيديهم في أيدي بعضهم، لينجحوا في إقامة مشروع للوافل»، لتبدأ رحلة الأشقاء الأربعة زياد وأحمد ومحمود وهادي، من خلال مكان صغير في مدينة تلا بمحافظة المنوفية.

بداية المشروع بـ15 ألف جنيه

يقول محمود طارق، الشقيق الأوسط، أنهم بعد اجتماعهم واتفاقهم على إقامة مشروع لم يكن معهم سوى 15 ألف جنيه، فاتفقوا على فتح أحد المشروعات للعمل بها معا، حتى استقروا على محل «وافل»، فجاءوا بالأدوات اللازمة. يضيف «رغم عملنا في هذه الأكلة لأول مرة، لكننا سرعان ما تعلمناها، وأصبح أهالي مدينة تلا يأتون إلينا من كل مكان».

«زياد»: قوتنا في وحدتنا

ويتحدث زياد الشقيق الأكبر، قائل، إنهم منذ فترة كانوا يعملون في أماكن مختلفة خارج المنوفية، ولكن مع مرور الوقت اكتشفوا أن قوتهم في وحدتهم، فاجتمعوا مع بعضهم البعض، وقرروا افتتاح محل «وافل»، ومنذ ذلك الحين أصبحوا يعملون معا، ولكل شخص منهم لديه دور في المحل، سواء بالتجهيز أو بالحسابات أو بالدليفري.

يسعى الأشقاء الأربعة إلى توسيع المحل، وفتح سلسة مطاعم وحلويات، لذا يبذلون مزيدا من الجهد لتحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة.