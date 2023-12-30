3 أشقاء يفوزون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم «فيديو»

استضاف برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، 3 أشقاء فازوا في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وهي أسرة صبحي جلال عبداللطيف، أما الأشقاء الثلاثة فهم سامح ووليد ومحمد.

محمد: بدأت حفظ القرآن في سن مبكرة

وقال محمد: «بدأت حفظ القرآن في سن مبكرة، وذلك في كتاب القرية، وكانت بدايته مع جده جاد حميدة شملول، ثم نُقل إلى كتاب الشيخ عباس؛ إذ أتم القرآن في الحادية عشرة من عمره».

أما وليد، فقال: «بدأت في نفس الكتاب مع جدي، وختمت بين الحادية والثانية عشرة، ثم انتقلت إلى مرحلة تجويد القرآن وقراءة الأحكام، ولا أنسى الشيخ محمود فخر وقرأت عليه خاتمة، وكلهم كان لديهم سعة صدر في التعليم والصبر على الطالب».

وذكر سامح، أن المسابقة تشمل فروعا كثيرة من القرآن وليس الحفط فقط، فهناك حفظ القرآن بتجويده وفهم معانيه والكلمات الصعبة الموجودة في المصحف، علاوة على مقاصد السور وهدف السورة، خاصة أن هناك سورة تتكلم عن المنافقين، وأخرى عن التوحيد، وثالثة عن المواطنة، ولدينا التفسير والشرح.