رحلة كفاح نابغة المنيا مينا عماد نحات الورق.. صنع تمثالا لمجدي يعقوب

في قرية البرشا التابعة لمركز ملوي في شرق النيل جنوب محافظة المنيا، نشأ الفنان المبدع مينا عماد، الذي حقق شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نجح في نحت تمثال للطبيب العالمي مجدي يعقوب من الورق.

تمثال توت عنخ آمون من 3000 ورقة

لم يحالف الحظ مينا عماد في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، لكنه لم ييأس من تحقيق حلمه في أن يصبح فنانًا مبدعًا، فبدأ في البداية بنحت الرخام، ثم اكتشف فن النحت بالورق، وبدأ في تعلمه بنفسه، حتى تمكن من نحت أعمال فنية رائعة، مثل تمثال توت عنخ آمون من 3000 ورقة، وتمثال لنجم كرة القدم العالمي محمد صلاح من الورق.

وقال مينا في تصريحات لـ«لوطن»، إنّ أحدث أعماله، نحت تمثال لطبيب القلوب الجراح العالمي مجدي يعقوب من الورق، استغرق العمل عليه 25 يومًا متصلة، واستخدم فيه حوالي 2500 ورقة، مؤكدًا أن هذا التمثال هو تعبير عن تقديره واحترامه للدكتور مجدي يعقوب، الذي يعتبره رمزًا للإنسانية، ومثالًا يحتذى به لكل شاب مصري وعربي.

تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل

ويضيف مينا عماد، أنه يحلم بتقديم تمثاله للدكتور مجدي يعقوب كهدية، ويشير إلى دعم وتشجيع عائلته المستمر له في هذا المجال.

يواصل مينا عماد إبداعاته الفنية في مجال النحت بالورق، ويأمل في أن يتمكن من تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، ويساهم في نشر الفن المصري في كافة دول الوطن العربي والعالم.