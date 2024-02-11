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خبير اقتصادي: التضخم في اليابان بالسالب وحركة الاستثمار السبب

كتب:

عمرو هلال
07:10 م | الأحد 11 فبراير 2024
أحمد نجم المحلل الاقتصادي

أحمد نجم المحلل الاقتصادي

قال المحلل الاقتصادي أحمد نجم، إن رفع أسعار الفائدة العالمية كان من أجل كبح جماح التضخم، مشيرا إلى أن السياسة النقدية المتشددة الهدف منها هو الضغط على الأسواق من أجل تقليل التسارع وخفض أرقام التضخم، ليتولد نوع التراجع في النشاط الاقتصادي ويتراجع معها التضخم.

وأوضح «نجم»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية ندى رضا، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن التضخم في اليابان سالب ما يعني أن حركة الاستثمار أقل، وهي مشكلة تهدد الاقتصاد، منوهًا بأن البنوك المركزية في الدول المختلفة تبحث عن رقم فائدة بـ2%، وهذا المتوسط يخلق نوعا من معدل نمو مستقر ويحفظ الدولة من الدخول في الركود.

وأضاف، أن السياسة النقدية المتشددة تتطلب إنفاق حكومي، موضحًا أنه سيكون هناك هبوط سلس والبيانات جيدة وأرقام التضخم تسير في اتجاه متراجع في أمريكا وأوروبا.

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