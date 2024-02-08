خبير اقتصادي: التضخم سيتراجع نتيجة قرارات الحماية الاجتماعية

قال الخبير الاقتصادي، محمد الكيلاني، إن قرارات الحماية الاجتماعية التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي عند تصنيفها اقتصاديا، سنرى أن لها أثرا مباشرا وفوريا على دخل المواطن، والأثر غير المباشر، هو أن المواطن اليوم سيزيد حجم مشترياته في السوق المصري وبالتالي ستؤثر على القطاع الخاص والمصنعين، وترتفع عجلة الإنتاج.

قرارات الحماية الاجتماعية

وأضاف «الكيلاني» خلال مكالمة هاتفية لتغطية خاصة مع الإعلامية حنان عاطف المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يرى هذه الحزمة من حيث الكم، هي من أكبر الحزم الاجتماعية التي أعطتها الدولة للمواطن المصري، وأثرها سيكون إيجابي بشكل كبير.

الحزمة من أكبر الحزم الاجتماعية

وتابع، أن توقيت إعلان هذة القرارات مهم للغاية، وستواجه زيادة الأسعار والتضخم، وستعوض المواطن عما حدث من جشع للتجار في الفترة الماضية، لافتًا أن برامج الدعم النقدي أصبح نجاحها حقيقيا ونراه على أرض الواقع الآن.

واستطرد: «هذه الحزمة ستنال رضا المجتمع المصري».