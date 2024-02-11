طريقة سهلة لضبط قناة مجانية لمشاهدة نهائي أمم أفريقيا

ساعات قليلة وتتجه الأنظار نحو كوت ديفوار، لمتابعة المواجهة القوية والحاسمة التي تجمع منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور، بنظيره نيجيريا في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

المباراة المقرر لها العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، تبحث الجماهير عن طريقة لمشاهدتها مجانا، وهو ما أعلنته قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، حيث حصلت على حقوق بث المباراة على الهواء مباشرة.

طريقة ضبط قناة الجزائرية الأرضية لمشاهدة نهائي أمم أفريقيا

كيف يمكن ضبط قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة؟ طريقة سهلة يمكن من خلالها ضبط القناة على جهازك لمتابعة اللقاء الحاسم على اللقب القاري، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لنهائي كأس الأمم الأفريقية

يمكن ضبط قناة الجزائرية الأرضية على النحو التالي:

القمر: نايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: أفقي

ومن أجل تنزيل القناة مجانا على جهازك، يجب اتباع الخطوات التالية:

- يجب النقر على زر القائمة أو Menu عبر جهازك.

- الضغط من على كلمة خيارات.

- عليك اختيار كلمة تثبيت أو Installation.

- يجب اختيار كلمة تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختيار القمر Nilesat /Arabsat من خلال قائمة الأقمار Sat Menu.

- إدخال التردد «11680».

- اختيار التردد «أفقي H».

- اختيار معدل الترميز «27500» ثم الضغط على زر موافق «Ok».

- اضغط على كلمة حفظ أو Save.

- آخر خطوات فك التشفير هو إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية وهو «1100001100000000».

وتأهل منتخب نيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على جنوب أفريقيا بركلات الترجيح «4 - 2»، بينما حقق كوت ديفوار فوزا حاسما على الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف.