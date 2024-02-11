4 قنوات مفتوحة تنقل نهائي كأس أمم أفريقيا الليلة.. اعرف التردد

منافسة قوية بين نيجيريا وساحل العاج، يحلم كل منتخب بالحصول على الكأس، ما يجعل متابعي الساحرة المستديرة يترقبون الأجواء المثيرة بين «الأفيال» و«النسور الممتازة»، في محاولة ظل محاولة الأخيرة للحصول على اللقب الرابع، فما هي الـ14 قناة الناقلة لمباراة الليلة في نهائي الكان؟، وما هو ترددها؟.

القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم أفريقيا

وأولى القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس أمم أفريقيا الليلة من القنوات المفتوحة التالي

Arryadia TNT HD

التردد: 11617

القمر الصناعي :Astra 3A

الترميز:27500

BBC Three

التردد:10818

القمر الصناعي:Astra 2A/2B/2D

الترميز:22000

ORTM

التردد:11221

القمر الصناعي:Eutelsat W3

وتفتح على أقمار صناعية اخرى منها:

Intelsat 801

NSS 7

Algerian 1-Local

التردد:11060

القمر الصناعي:Atlantic Bird

الترميز:23700

معلومات عن ملعب نهائي كأس أمم أفريقيا

وتقام المباراة التي تجمع بين نيجريا وساحل العاج في نهائي كأس أمم أفريقيا، على ملعب الحسن واتارا الذي بحسب الموقع الرسمي لـ«فيفا» استضاف مباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، ويعتبر الملعب الوطني لكوت ديفوار، كما يتسع ملعب الحسن واتارا لـ60 ألف متفرج، تم افتتاحه في أكتوبر 2020، وأهم حدث رياضي به هو كأس الأمم الأفريقية التي تنتهي بعد ساعات.