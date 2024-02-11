4 قنوات مفتوحة تنقل نهائي كأس أمم أفريقيا الليلة.. اعرف التردد
كتب:
نرمين عزت
06:46 م | الأحد 11 فبراير 2024
القنوات الناقلة لـ نهائي كأس أمم أفريقيا
منافسة قوية بين نيجيريا وساحل العاج، يحلم كل منتخب بالحصول على الكأس، ما يجعل متابعي الساحرة المستديرة يترقبون الأجواء المثيرة بين «الأفيال» و«النسور الممتازة»، في محاولة ظل محاولة الأخيرة للحصول على اللقب الرابع، فما هي الـ14 قناة الناقلة لمباراة الليلة في نهائي الكان؟، وما هو ترددها؟.
القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم أفريقيا
وأولى القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس أمم أفريقيا الليلة من القنوات المفتوحة التالي
Arryadia TNT HD
التردد: 11617
القمر الصناعي :Astra 3A
الترميز:27500
BBC Three
التردد:10818
القمر الصناعي:Astra 2A/2B/2D
الترميز:22000
ORTM
التردد:11221
القمر الصناعي:Eutelsat W3
وتفتح على أقمار صناعية اخرى منها:
Intelsat 801
NSS 7
Algerian 1-Local
التردد:11060
القمر الصناعي:Atlantic Bird
الترميز:23700
معلومات عن ملعب نهائي كأس أمم أفريقيا
وتقام المباراة التي تجمع بين نيجريا وساحل العاج في نهائي كأس أمم أفريقيا، على ملعب الحسن واتارا الذي بحسب الموقع الرسمي لـ«فيفا» استضاف مباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، ويعتبر الملعب الوطني لكوت ديفوار، كما يتسع ملعب الحسن واتارا لـ60 ألف متفرج، تم افتتاحه في أكتوبر 2020، وأهم حدث رياضي به هو كأس الأمم الأفريقية التي تنتهي بعد ساعات.