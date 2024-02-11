رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصطفى منير: أداء الرأس الأخضر نتاج مشروع قومي أتى ثماره في أمم أفريقيا

كتب:

محمد عزالدين
02:32 ص | الأحد 11 فبراير 2024
محلل أداء منتخب السنغال السابق

محلل أداء منتخب السنغال السابق

قال مصطفى منير، محلل أداء منتخب السنغال السابق، إن بطولة الأمم الأفريقية الحالية غريبة، إلا أن منتخبي الكونغو الديقراطية والرأس الأخضر مشروعين كبيرين، مردفا: «نستطيع أن نرى أن الكرة ليست بالأسماء أو الإمكانات الكبيرة، لكن المنتخبات التي لديها مشروعات ثابتة استطاعت أن تصل وتقصي منتخبات كبيرة بالبطولة».

مصطفى منير: المنتخبات الصغيرة لم تتطور بسهولة

وأضاف «منير»، خلال مداخلة ببرنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المنتخبات الصغيرة لم تتطور بسهولة أو تتغير في وقت قصير، لكنها مشروعات، مردفا: «الكل يدرس الرأس الأخضر الآن، فهي لديها مشروع لتنمية الرياضة بشكل عام».

وتابع: «مشروع الرأس الأخضر انطلق منذ سنوات بواسطة الأكاديميات من الصغر، وأعطوا فرصة للمٌحترفين، وبالتالي هو مشروع قومي أتى بثماره الآن في أمم أفريقيا، وهو ليس مشروعا صغيرا أو عمره عام أو عامين لكنهم يعملون بشكل منظم منذ فترة ويجنون ثماره حاليا».

وأكد أن بطولة أمم أفريقيا صعبة، ولاعبو الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا مجهدين، كما أن مباراة اليوم تسير بشكل سجال والأداء ضعيف، ولكن في النهاية المنتخبات الأفضل فازت.

اقرأ المزيد:

موعد مباراة منتخب مصر مع الرأس الأخضر اليوم في بطولة أمم أفريقيا

مدرب يانج أفريكانز السابق: فوز مصر على الرأس الأخضر سيغير الأمور تماما

جزء من البرتغال أصبح دولة إفريقية.. حكاية الرأس الأخضر صاحبة منتخب الـ16 بلدا

وزير الصحة يلتقي نظيرته بدولة الرأس الأخضر على هامش المؤتمر العالمي للسكان

رئيس الرأس الأخضر: بلادي من الأكثر تعرضا للتغيرات المناخية في إفريقيا والعالم

إطلاق سراح يمني من معتقل جوانتانامو وترحيله إلى الرأس الأخضر
بقلم محمد عزالدين