مصطفى منير: أداء الرأس الأخضر نتاج مشروع قومي أتى ثماره في أمم أفريقيا

قال مصطفى منير، محلل أداء منتخب السنغال السابق، إن بطولة الأمم الأفريقية الحالية غريبة، إلا أن منتخبي الكونغو الديقراطية والرأس الأخضر مشروعين كبيرين، مردفا: «نستطيع أن نرى أن الكرة ليست بالأسماء أو الإمكانات الكبيرة، لكن المنتخبات التي لديها مشروعات ثابتة استطاعت أن تصل وتقصي منتخبات كبيرة بالبطولة».

مصطفى منير: المنتخبات الصغيرة لم تتطور بسهولة

وأضاف «منير»، خلال مداخلة ببرنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المنتخبات الصغيرة لم تتطور بسهولة أو تتغير في وقت قصير، لكنها مشروعات، مردفا: «الكل يدرس الرأس الأخضر الآن، فهي لديها مشروع لتنمية الرياضة بشكل عام».

وتابع: «مشروع الرأس الأخضر انطلق منذ سنوات بواسطة الأكاديميات من الصغر، وأعطوا فرصة للمٌحترفين، وبالتالي هو مشروع قومي أتى بثماره الآن في أمم أفريقيا، وهو ليس مشروعا صغيرا أو عمره عام أو عامين لكنهم يعملون بشكل منظم منذ فترة ويجنون ثماره حاليا».

وأكد أن بطولة أمم أفريقيا صعبة، ولاعبو الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا مجهدين، كما أن مباراة اليوم تسير بشكل سجال والأداء ضعيف، ولكن في النهاية المنتخبات الأفضل فازت.