ساديو ماني يطيح بحكم مصري خارج أمم أفريقيا.. عاجل

كشف مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن استبعاد محمود البنا من بطولة أمم أفريقيا، بعد انتهاء دور الـ16، وقبل انطلاق دور الثمانية من البطولة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إنه جرى استبعاد محمود البنا من البطولة، بسبب الخطأ الذي وقع فيه الطاقم التحكيمي بالكامل في مباراة السنغال وكوت ديفوار، بدور الـ16، بعدم إشهار البطاقة الحمراء لساديو ماني، لاعب «أسود التيرانجا»، بعد تدخل عنيف على لاعب كوت ديفوار، واكتفى الجابوني بيير أتشو بإشهار بطاقة صفراء فقط، مما تسبب في استبعاد الطاقم بالكامل، من بينهم محمود البنا الذي تواجد في تقنية الفيديو.

وكان «الوطن سبورت» قد أكد في وقت سابق، أن هناك حكام مصريين سيجري استبعادهم من بطولة أمم أفريقيا، بحسب مصدر داخل لجنة حكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم طالع التفاصيل من هنا.

ويعتبر محمود عاشور ومحمد عادل ومحمود أبوالرجال، أهم الحكام المصريين في بطولة أمم أفريقيا.