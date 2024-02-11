«عشان توفري فلوسك».. أسهل طريقة عمل مرقة الدجاج في المنزل

مكعبات مرقة الدجاج تُعتبر من العناصر الأساسية التي لا تتخلى عنها ربات البيوت في مطبخها، نظرا لأنها تعطي مذاقا حلوا للطعام، ولكن لضمان سلامة الطعام والحفاظ عليه من أي مخاطر نستعرض في هذا التقرير أفضل طريقة لعمل مرقة الدجاج في المنزل بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي على قناة «سي بي سي» سفرة.

بمكونات وبسيطة وسهلة يمكن للأمهات تحضير مكعبات مرقة الدجاج في المنزل ومنها:

- عظام دجاج

- بصل

- جزر

- كرفس

- طماطم

- حبهان

- ورق لورا

- ملح

- فلفل أسود

- كوب دقيق

- نصف كوب زيت

- كمون ناعم

- كزبرة جافة ناعمة

- كركم

- كاري

- بهارات

خطوات التحضير

- يجب في البداية أن يتم سلق عظام الدجاج بالطريقة التقليدية.

- تقطيع البصل والجزر والكرفس والطماطم في الماء المغلي.

- يتك إضافة الحبهان وورق اللورا والملح والفلفل الأسود.

- ترك الخليط في الإناء، حتى يتبخر جزء من ماء المرقة حتى يبدأ قوامه في الثقل،

- يترك الخليط لتبرد ويم وضعه في الثلاجة لمدة ليلة.

وبجانب ذلك يجب على الأمهات وضع الدقيق مع الزيت على النار ثم إضافة خليط المرقة له وبعد ذلك يتم إضافة الكزبرة والكمون والكركم والكاري والبهارات، ثم يتم وضعهم في صينية عالية الجوانب مدهونة بالزيت، ويتم المرقة المرقة حتى تبرد ثم تقطيعها على هيئة مكعبات بالسكين ، وإدخالها الفريز حتى تتماسك ويتم بعد ذلك استخدامها.

بدائل مرقة الدجاج

هناك بدائل أخرى لمرقة الدجاج ويمكن لربات المنازل استخدامها في تحضير الطعام، ومنها الشوربة سواء الخاصة بالدجاج أو اللحمة فهى تعد وسيلة مضمونة و وتكون بديل ناجح وطبيعي لمكعبات المرق، إذ يتم استخدامها في عمل الطعام سواء للأرز أو الخضروات، أو الطواجن.

البهارات من الأشياء التي يمكن استخدامها كبديل لمرقة الدجاج وذلك من خلال عمل مزيج من البهارات مع توافر البصل البودر والثوم البودرة لأنهما الطعم الأساسي في هذه المكعبات، ويتم إضافة كمية قليلة من القرفة والجنزبيل الطازج.