10 نصائح لتقليل هدر الطعام.. أبرزها فحص تاريخ الصلاحية

الحديث عن الفاقد والمهدر من الأغذية أصبح ضرورة مُلحة، في ظل عالم يعاني فيه الملايين من الجوع، وتُفقد فيه ملايين الأطنان سنويًا من الأطعمة الصالحة للتناوُل.

وبحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإنّ هدر الغذاء يعني أنّ جميع العناصر المُستخدمة في إنتاجه من مياه وتربة ومصادر طاقة وعمالة ورأس مال تذهب هباءً، كما أنّ التخلُّص من الطعام تنتج عنه أطنان من النفايات المتراكمة التي تتسبَّب في تزايُد الانبعاثات الكربونية، وتُسِّرع من وتيرة التغيرات المناخية.

ودعا المركز إلى تضافر الجهود من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لمعالجة هذه المشكلة العالمية.

إهدار 1.3 مليار طن غذاء سنويا بـ«تريليون دولار»

وقدّم مركز معلومات الوزراء عبر صفحته على فيس بوك، مجموعة نصائح تجعل من صون الغذاء سلوكًا مستدامًا على مستوى الأفراد من أجل وقف هدر الطعام، ووضع حد لاستنزاف الموارد الطبيعية، حيث يتم إهدار ثلث الأغذية على مستوى العالم بما يعادل 1.3 مليار طن سنويا بقيمة تريليون دولار.

ووجّه المركز عدّة نصائح لتقليل هدر الطعام، كما يلي.

- تجهيز قائمة بالمشتريات التي تحتاج إليها عند التسوق والالتزام بها، وعدم شراء ما لا تحتاج إليه، واختيار الأوقات المناسبة للتسوق كي لا تشتري منتجات تفوق احتياجاتك الفعلية.

- تخزين الأغذية في الأماكن المناسبة بالثلاجة خاصة المنتجات القابلة للتلف، مثل منتجات الألبان والفواكه والخضروات.

- فحص تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية بالثلاجة مع نقل المنتجات القديمة إلى الأمام، ووضع الجديدة في الخلف لضمان استهلاك القديمة أولا.

- استخدم علب / أكياس تخزين محكمة الغلق للإبقاء على الأغذية المفتوحة طازجة داخل الثلاجة، وتأكد من إغلاقها جيدًا.

- ضع كل ما تبقى من طعام في الثلاجة، وينبغي عدم ترك الطعام في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.

- استخدم ما تبقى من الطعام لتناوله في وجبة أخرى أو إعداد طبق مختلف.

- التبرع ببقايا الطعام للجمعيات الخيرية المحلية لتوزيعها على المحتاجين.

- حال دعوة الضيوف إلى منزلك فعليك تقدير الاحتياجات بشكل دقيق ودون مبالغة بما يتناسب مع عدد الضيوف حتى لا تتبقى كميات كبيرة من الطعام.

- اعتماد نمط غذائي أكثر صحة واستدامة، وتجنب الإفراط في تناول الطعام، لا سيما في الأطعمة المصنعة أو التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر والدهون.

- توعية من حولك ونشر ثقافة الحد من الهدر الغذائي والحرص على المشاركة في حملات التوعية.