مفاجأة غير متوقعة تُقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

محاولات مستميتة من جانب نادي ليفربول، لتأمين نجوم الفريق الذين أوشكت عقودهم على الانتهاء، وفي مقدمتهم هداف الفريق وقائد منتخب مصر محمد صلاح، في ظل الإغراءات السعودية لالتحاقه بالنجوم الذين انضموا له مؤخرا.

تمديد عقود الثلاثي محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان ديك، هو أولوية إدارة ليفربول في الوقت الحالي، في ظل مخاوف رحيل النجوم، مع إعلان الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق أن هذا الموسم هو آخر مواسمه على رأس القيادة الفنية للريدز.

مفاجأة تقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

يعد صلاح حاليًا صاحب أعلى أجر في ليفربول بعد توقيع العقد الأغلى في تاريخ النادي في عام 2022، كمكافأة على مستواه الرائع مع النادي منذ وصوله من روما في عام 2017.

ويأمل ليفربول أن يوقع صلاح عقدًا جديدًا في أنفيلد، كونه أحد أهم عناصر الفريق في السنوات الأخيرة، إلا أن مفاجأة كبرى قد تعطل ذلك.

عقد أرنولد قد يتسبب في رحيل محمد صلاح عن ليفربول

وفقًا لموقع Football Insider ، يخطط ليفربول لتقديم عرض أفضل لألكسندر أرنولد الذي ينتهي عقده بنهاية عام 2025 أيضًا.

وزعم التقرير أن أرنولد سيحصل على العقد الأكبر والأطول مدة، مقارنة بصلاح وفان ديك .

التقرير كشف أن السبب وراء استعداد ليفربول لتقديم صفقة أفضل لألكسندر أرنولد من محمد صلاح وفان دايك هو بسبب أعمارهم.

في عمر 25 عامًا، لا يزال أمام ألكساندر أرنولد العديد من السنوات، بعكس صلاح وفان دايك.

وأوضح: "غير واضح إذا كان ليفربول سيخفض عقدي صلاح وفان ديك كونهما في الثلاثينيات من عمرهما بالفعل، وهو ما يفسر سبب عدم رغبة ليفربول في تجديد عقديهما لفترة طويلة مثل ألكسندر أرنولد.