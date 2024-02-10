عاجل.. قرار نهائي من حسام حسن في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

وافق حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، على استمرار الدكتور محمد أبو العلا كرئيس للجهاز الطبي بالمنتخب الوطني، بعد التنسيق مع إدارة اتحاد الكرة في هذا الأمر، وهو ما طلبه محمد صلاح، قائد الفراعنة ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في وقت سابق، من «الجبلاية» بعد إسناد المهمة للعميد.

وأعطى حسام حسن الموافقة لإدارة اتحاد الكرة على استمرار محمد أبو العلا في قيادة الجهاز الطبي لمنتخب مصر، خاصة أنه تم التنسيق بين مسؤولي الجبلاية وحسام حسن على الجهاز الطبي المعاون له في المرحلة المقبلة داخل صفوف الفراعنة، ليكون بذلك قد تمت الموافقة على طلب محمد صلاح، الذي رغب في استمرار «أبو العلا» على رأس الجهاز الطبي، وفقا لما علمه «الوطن سبورت».

وأكد حسام حسن لاتحاد الكرة على استمرار محمد أبو العلا، على الرغم من أن العميد كان يرغب في إحضار الدكتور محمد عنان كرئيس للجهاز الطبي للفراعنة، خاصة أنه سبق وعمل معه خلال سنوات قيادته للأندية المختلفة، لكن تم إقناع «العميد» ببقاء أبو العلا، نظرا لتواجده منذ سنوات مع المنتخب الوطني.

في السياق ذاته، يعتمد اتحاد الكرة تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بالكامل، خلال ساعات، بعد تسلمه من حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب، وسيتم الكشف عن قائمة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلامية للفراعنة في عهد التوأم.

وخلال الأيام الماضية، منح اتحاد الكرة حسام حسن الحرية لاختيار جميع عناصر منتخب مصر الفنية والإدارية، وقد استقر «العميد» على اصطحاب طارق سليمان مدربا عاما، وسعفان الصغير مدربا للحراس، ووليد بدر مديرا إداريا.

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