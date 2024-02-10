إبراهيم هلهول مدرب بالاتحاد الإنجليزي: ليفربول يسابق الزمن لتجهيز صلاح

قال إبراهيم هلهول المدرب بالاتحاد الإنجليزي، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مستمر في البرنامج العلاجي والتأهيل وسيغيب عن مواجهة بيرلي في الدوري الإنجليزي اليوم لكن الإدارة تسابق الزمن لتجهيزه للمباريات المقبلة.

صلاح ينافس على الحذاء الذهبي وهداف الدوري الانجليزي

وأوضح المدرب بالاتحاد الإنجليزي خلال مداخلة لبرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أنه يتوقع أن يكون هناك انفراجة في تجديد صلاح مع ليفربول، لأنه اللاعب الأهم في الفريق، فهو لاعب ينافس على الحذاء الذهبي وهداف الدوري الانجليزي ومستقر في إنجلترا مع أولاده وأسرته حتى بعد رحيل يورجن كلوب عن الريدز.

وأشار إلى أن صلاح سيكمل مسيرته وقمة الهرم التي وصل لها في الأداء والأرقام، مشددا على أن هناك تقارير تحدثت عن صلاح بأنه رقم 1 في العالم وكل الأندية والأعين ترصده ويريد كثيرون التعاقد معه للاستفادة من خبراته، ومن بينهم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكن الفائدة الأفضل له الاستمرار في الدوري الإنجليزي، لأنه الدوري الأقوى في العالم، وصلاح حقق به أرقام قياسية يريد الاستمرار والبناء عليها.

الحديث عن وجود أي خلاف بين صلاح وحسام حسن غير صحيح

وأشار المدرب بالاتحاد الإنجليزي إلى أن الحديث عن وجود أي خلاف بين صلاح وحسام حسن غير صحيح، لأن حسام كمدير فني سيعتمد على صلاح لنجاح التجربة ويتوقع أن يكون هناك علاقة قوية بين صلاح وحسام حسن، ودعا المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن لزيارة إنجلترا ومتابعة اللاعبين المصريين المختلفين المحترفين في الدوري الإنجليزي.