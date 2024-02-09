قرار عاجل من حسام حسن مع محمد صلاح.. ودور جديد لـ«مو»

حسم حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، عددًا من الملفات، وذلك عقب توليه المسؤولية خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، والذي تمت الإطاحة به من منصبه عقب وداع الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والمقامة في كوت ديفوار، وذلك بعد الخسارة بضربات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية في الدور ثمن النهائي.

وأكد مصدر في اتحاد الكرة المصري، في تصريحات لموقع «الوطن» أن الملف الأول الذي حسمه حسام حسن يتعلق بمحمد صلاح، قائد المنتخب المصري، ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومصير شارة قيادة المنتتخب أثناء تولي العميد تدريب منتخب مصر.

وأوضح المصدر أن حسام حسن قرر استمرار ارتداء محمد صلاح، شارة قيادة المنتخب المصري، كما هو الحال في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه لن يتم إجراء أي تغيير حول هذا الأمر، لينهي الجدل والأقاويل التي ترددت في الساعات الماضية حول إمكانية سحب شارة قيادة المنتخب من نجم فريق ليفربول.

دور كبير لمحمد صلاح مع حسام حسن

وأتم المصدر أن حسام حسن يعول الكثير على محمد صلاح في الفترة القادمة وأنه سيكون له دورًا كبيرًا في المنتخب في المرحلة القادمة لاستعادة لم الشمل وقيادة المنتخب لتحقيق آمال الجماهير المصرية واسعادهم بعد الخروج المخزي من الدور نصف النهائي من البطولة.

تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن تولي حسام حسن منصب المدير الفني للمنتخب المصري، وذلك عقب إقالة البرتغالي روي فيتوريا من منصبه، وذلك بعد وداع كأس الامم الأفريقية على يد الكونغو الديمقراطية.