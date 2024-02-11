بمكون سحري رخيص.. أسرع طريقة لتنظيف وجه المكواة المحروقة

تنسى الكثير من ربات البيوت المكواة على الملابس ما يتسبب في احتراقها، والتصاق القماش بكف المكواة بطريقة يصعب التعامل معها؛ لكن بمكون سحري رخيص الثمن ومتاح في كل بيت، يمكن تنظيف وجه المكواة المحترق في أسرع وقت، وهو صودا الخبز، وإذا لم يكن متاحًا لديك هذا العنصر نستعرض لك حيل بسيطة وموفرة لتنظف المكواة في أسرع وقت، وفق موقع«philips» البريطاني.

أسرع طريقة لتنظيف وجه المكواة المحروقة

اصنع معجونًا لتنظيف وجه المكواة المحترق المصنوع من الحديد بعد تعرضه للحروق باستخدام صودا الخبز؛ فهو مكون سحري ينظف كل شيء من الأفران إلى غسالات الأطباق، يمكنه أيضًا تنظيف المكواة الخاصة بك.

اصنع معجونًا مقاومًا للبقع باستخدام ملعقتين كبيرتين فقط من صودا الخبز وملعقة كبيرة من الماء، ثم افركها بعناية على صفيحة المكواة، لكن حاول ألا تدخل صودا الخبز في فتحات البخار، وإذا وجدت المعجون في فتحات البخار، فتأكد من تنظيفها.

حيل أخرى لتنظيف وجه المكواة المحترق

- قم بإذابة حبة تايلينول على قاعدة مكواة ساخنة؛ وتعد هذه الحيلة واحدة من أفضل الحيل لتنظيف المكواة من بقايا محترقة غير متوقعة.

قم بتشغيل المكواة على أعلى درجة، وبمجرد أن تصبح ساخنة، اضغط الحبة مباشرة على المنطقة المحروقة، سوف تذوب الحبة وتتحول إلى هلام يذيب البقعة المحروقة.

استخدم قطعة قماش مبللة أو منشفة ورقية لتنظيف القاعدة، وكرر ذلك عند الضرورة حتى تتم إزالة الأوساخ بالكامل، ومن المهم حماية أصابعك بالطبع، لذا ارتدي قفاز الفرن أو القفازات الواقية من الحرارة عند استخدام هذه الطريقة، ومع ذلك، لا تحاول الإمساك بالحبة بالكماشة أو الملقط، فزلة واحدة ستخدش المكواة، ولا يوجد حل لذلك.

2- استخدم قطعة قطن لتنظيف فتحات البخار

تعتبر المسحات القطنية الأداة المثالية للدخول إلى فتحات البخار وتنظيفها، اغمسها في الخل الأبيض المقطر قبل التنظيف لرفع مستوى قوة مكافحة الأوساخ.

3- هناك طريقة أخرى لاستخدام الخل لتنظيف صفيحة الحديد الخاص بالمكواة، وهي نقع منشفة في الخل ثم وضع المكواة على المنشفة مع توجيه صفيحة الحديد لأسفل؛ اتركه لمدة 30 دقيقة وامسحه.

4- إذا كان لديك مكواة بخار، هناك طريقة أخرى لتنظيف فتحات البخار في المكواة وهي ملء خزان المياه بخليط من نصف الخل الأبيض المقطر ونصفه ماء.

ثم أحضر قطعة قماش أو منشفة قديمة وقم بكيها أثناء دفعك البخار منها، ستخرج البقايا من الفتحات مع الخل.

5- اصنع السحر باستخدام الممحاة السحرية؛ إذ يمكن للممحاة السحرية، وهي أداة تنظيف، أن تصنع العجائب على المكواة، خاصة إذا كانت المكواة ملطخة بالماء العسر.

بلل الممحاة السحرية ثم افركي المكواة الباردة على الإسفنجة حتى تزول البقع.

أعد ترطيب الإسفنجة حسب الحاجة.

6- يمكن للملح والصحيفة أيضًا إنجاز المهمة.

اضبط المكواة على أعلى درجة حرارة ثم ضع صحيفة على طاولة الكي.

- رش كمية جيدة من الملح على الجريدة، وحرك المكواة على الجريدة المالحة على شكل دوائر حتى تصبح نظيفة.

- إذا لم يكن لديك صحيفة في متناول يديك، يمكنك استخدام كيس ورقي بني اللون، فهو يعمل أيضًا.

7- استخدم مكعبات الثلج وسكينًا بلاستيكيًا

ولإزالة البلاستيك المنصهر إذا لامست المكواة شيئًا بلاستيكيًا، فسوف تواجه بعض الفوضى للتعامل معها، لكن التخلص منها أمر بسيط وذلك بمجرد ملامسة المكواة للبلاستيك، افصلها واتركها لتبرد.

املأ وعاءً معدنيًا أو مقلاة بمكعبات ثلج ثم ضع الصفيحة الحديدية على الثلج لتصلب البلاستيك بسرعة، يمكنك تخطي هذه الخطوة إذا كان البلاستيك متصلبًا بالفعل على مكواة باردة.

خذ سكينًا بلاستيكيًا وقم بكشط البلاستيك، ثم امسح السطح برذاذ الخل أو قطعة قماش مبللة.

من الضروري إزالة أي بلاستيك قبل استخدام المكواة مرة أخرى، وإلا سيذوب البلاستيك في ملابسك.